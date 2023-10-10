Ruh sağlığının korunmasının önemine dikkat çeken Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, yetişkin, çocuk, ergen, çift ve ailelere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti sunduklarını ifade ederek, ücretsiz sağladıkları hizmetten faydalanmak isteyen her yaş ve kesimden vatandaşa çağrı yaptı.

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, ‘Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’ tarafından ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını arttırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim’in ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü’ olarak kutlandığını hatırlattı. Beden sağlığının ruh sağlığıyla da desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Ateş, "Nitekim Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı olmayı, sadece hastalığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır. Bu nedenle fiziksel rahatsızlıklarımız kadar ruhsal rahatsızlıklarımıza da özen göstermeyi bu günün başlığı altında bir kez daha vurgulamak isteriz” dedi.

Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşlara sağladıkları hizmetleri de açıklayan Ateş, "Ruh sağlığının ve ruhsal iyiliğin küresel hale gelmesi, toplumda ruh sağlığı konusunda farkındalığın artması, kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek, bireylerin ihtiyaç duydukları psikolojik desteğe ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla uzman psikologlar olarak hizmetler sunmaktayız. Bu çerçevede de yetişkin, çocuk, ergen, çift ve ailelere yönelik çeşitli psikoloji ekollerinden faydalanarak ücretsiz bireysel psikoterapi hizmeti gerçekleştiriyoruz” diye konutu.

Bu hizmetlerin yanı sıra gelişimsel taramalar, ebeveyn danışmanlığı, farkındalık seminerleri ve grup çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydeden Ateş, “Vatandaşlarımız, ruhsal iyiliğe hizmet eden bu çalışmalardan ücretsiz şekilde faydalanabilir. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin çağrı merkezine de ulaşabilir” ifadelerini kullandı.