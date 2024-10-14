MERSINTIME haber portalımız tarafından 12 Ekim 2024 tarihinde saat 8.00 'da yer alan '' Akdeniz Belediyesi Taciz Skandalı İle Çalkalanıyor '' başlıklı haberimizde (Akdeniz Belediyesi Taciz Skandalı İle Çalkalanıyor) yer alan iddialar ile ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanlığı , 2 Erkek kişinin kavga ettiğini , kavganın taciz iddiaları ile ilgili olduğunu , tacize uğrayan kadının , iş yerinin değiştirildiğini belirterek bir anlamda haberimizidoğruladı.

Ak Deniz Belediye Başkanlığı yaptığı açıklamada taciz iddiasında bulunulan şahsın şten uzaklaştırıldığını ve idari soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

İşte Akdeniz Belediyesi'nden gelen o açıklama ;

BASINA VE KAMUOYUNA…

Kentimizde, kimi basın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Akdeniz Belediyesi’nde taciz iddiası’ ile ilgili haberler çarpıtılarak, belediyemizi ve yönetimi karalamaya dönük bir hal almıştır.

Doğru ve gerçek olmayan mesnetsiz iddialarla kamuoyunda oluşturulmak istenen algıya karşı

kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür…

Özetle; 4 Ekim Cuma 2024 günü, çevre koruma kontrol müdürlüğü bünyesinde 2 erkek personelin kavga ettiği bilgisi birim amirlerine ulaşmıştır. Olay yerine gidildiğinde kavgadan 2 gün önce, yani 2 Ekim Çarşamba günü, yine aynı müdürlükte taciz iddiasıyla başka bir tartışma yaşandığı ve kavganın da bu sebeple gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Personel içinde yaşanan olaylar ile ilgili olarak 5 Ekim Cumartesi günü ilgili amirler tarafından tutanak tutulmuş, taraflar dinlenmiş ve idari işlem başlatılması için Disiplin Kurulu’na sevk edilmişlerdir.

Taciz beyanında bulunan kadın personelin talebi üzerine ve elbette kendisinin de rızası alınarak 8 Ekim Salı günü başka bir birime görevlendirmesi gerçekleşmiştir. İddiada adı geçen erkek personel ise idari soruşturma sonuçlanıncaya dek işten uzaklaştırılmıştır.

Akdeniz Belediyesi yönetiminin; toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve kadınlara yönelik her türlü baskı ve şiddetin sona erdirilmesine ilişkin yürütmüş olduğu politikaları ve duruşu herkes tarafından bilinmektir.

Nitekim “kadının beyanı esastır” ilkesinden hareketle; söz konusu iddialarla ilgili idari soruşturma komisyonu görevlendirilmiş olup komisyonumuz 7 Ekim 2024 itibari ile değerlendirmelerine başlamıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere; olaylarda adı geçen personelin beyanları da alınmış olup idari soruşturma süreci tamamlandığında, şeffaf ve adil bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Basın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Nuriye Arslan / Av. Hoşyar Sarıyıldız

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları