Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği tarafından kasım ayında düzenlenecek olan ’Altıncı Oda Müziği Yarışması’na 25 bin TL maddi destek sağlanması oybirliği ile kabul edildi.

Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti oylanıp kabul edildi.

Oda Müziği Yarışması’na 25 bin TL destek

Mecliste, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği tarafından 2023 yılı Kasım ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan ’6’ncı Ulusal Oda Müziği Yarışması’na, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden yapılacak olan KDV dahil 25 bin TL tutarındaki nakdi destek ile ilgili komisyonlardan oybirliği ile gelen konu görüşüldü. Konu, meclis üyelerinin de oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince düzenlenen III sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ile komisyonlara havale edilen konu da görüşüldü. Komisyonlardan da oybirliği ile gelen konu, meclis üyelerinin de oybirliği ile kabul edildi.