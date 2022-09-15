Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden üniversite mezunlarının ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sahibi olabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje sayesinde Akdeniz, belgelendirme faaliyeti yürüten ilk belediye olma başarısı elde etti.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında ikamet eden üniversite mezunlarının ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sahibi olabilmeleri amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje sayesinde Akdeniz, belgelendirme faaliyeti yürüten ilk belediye olma başarısı elde etti.

Akdeniz Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyor. Proje çerçevesinde Akdeniz ilçe sınırları içerisinde ikamet eden üniversite mezunları, ’veri giriş elemanı’ ve ’web çoklu ortam geliştirici (web tasarımcı)’ mesleklerinde sınava girerek, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip ’mesleki yeterlilik belgesi’ alabilecek.

Belgelendirme faaliyeti yürüten ilk belediye

Akdeniz Belediyesi, yürüttüğü proje sayesinde Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı protokol çerçevesinde, belgelendirme faaliyeti yürüten ilk belediye olma başarısını da yakalamış oldu. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde belge sahibi olmak isteyen adaylar, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bizzat başvurarak veya ’www.bilgisayarsertifikasi.com’ adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecekler.

Mesleki yeterlilik belgesi nedir?

Mesleki yeterlilik belgeleri, sadece Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sınavlar sonrasında verilebilir. MYK belgesi, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belge olma özelliği taşıyor. Böylelikle MYK belgesi, kişinin sahip olduğu yeterlilikleri resmi olarak belgelendirilmesini sağlayıp nitelikli iş fırsatları sunuyor. Belge sayesinde kişiler isterlerse yurt dışında da çalışma imkanı bulabiliyor. MYK belgesine sahip kişileri çalıştıran işyerleri, 54 aya kadar SGK teşvikleri avantajından yararlanabiliyor, bu durum MYK belgeli kişilerin işe alınmasında tercih sebebi olmasını sağlıyor.