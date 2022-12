Mersin Akdeniz Belediyesi tarafından kadın haklarıyla ilgili panel düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88’inci yıldönümü ve ‘Dünya Kadın Hakları Günü’ dolayısıyla, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce panel düzenlendi. Panelde Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ve Avukat Hatice Kübra Turgut sunum yaptı. Panele kadın muhtarlar, kültür evlerinde kurs alan ve personel kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Akdeniz Belediyesi’nin kadınlar yararına gerçekleştirdiği projeleri tanıtan filmin gösterimi de yapıldı.

“Türk kadını, hayatın her alanında başarıyla ilerliyor”

Panelde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 88 yıl önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğinin altını çizerek; “İtalya’da 1945, Fransa’da 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiş. Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk ise 1934 yılında yani çok daha önceleri bu hakkı Türk kadınına vermiştir” dedi.

Türk kadınının bugün hayatın her alanında başarıyla yer aldığını kaydeden Başkan Gültak, “Bizler de seçilir seçilmez Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamaya başladık. Akdeniz’de şu an aktif 2 kadın kooperatifi kurduk. Kadınlar burada üretiyor, ürettiklerini de belediye olarak kendilerine tahsis ettiğimiz ’Kadın Emeği Diyarı’nda satıyorlar. Ayrıca son dönemde her 2 kooperatifimiz aktif üretime geçerek tarıma başladı. Belediyemize ait arazileri kadın kooperatiflerimize verdik. Onlar da buralarda moringa, şeker otu ve birçok bitkiyi üretmeye başladı. Kooperatifimiz şu an stevia ve moringa bitkisinin çayını yapıp, kutuladı ve satışa başladı. Bugün birçok ünlü alışveriş sitesi de bu ürünleri talep ediyor” şeklinde konuştu.

Kendi işini kurmak veya büyütmek isteyen kadınlara mikro kredi sağladıklarını da belirten Gültak, 12 mahalle kültür ve sanat evini açarak kadınların hizmetine sunduklarını, çocuklarını buradaki kreşe bırakan annelerin, diledikleri mesleki veya beceri eğitimini aldıklarını sözlerine ekledi.

Yılmaz; “Kadınsız bir toplum düşünülemez”

Seçilmiş bir kadın milletvekili olarak Akdenizli kadınlarla bir arada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise " Bir kadın olarak kadınları temsil etmek, vatana, millete hizmet edebilme fırsatı yakalamaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Kadınların, annelerin 1 gün değil her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Bizlere bu güzel vazifeyi vesile kılan Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve rahmetle yâd ediyorum. O’nun önderliğinde 1934’te tam da bugün kadınlar seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Tabi 1934 ile birlikte kadınlar, milletvekili olarak da seçme ve seçilme hakkına kavuştular. Bu kanundan sonraki ilk seçimde de 17 kadın milletvekili parlamentoya girdi. Mersinimiz adına da çok gurur verici bir şey yaşadık. 1950 yılında ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan Mersin’imizden çıktı. Çok onur ve gurur verici. Kadınsız bir toplum düşünülemez. İnşallah daha çok kadın vali, kadın kaymakam, kadın milletvekili, kadın belediye başkanımız ve tüm karar alma mercilerinde daha çok kadını görmeyi yürekten diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Avukat Hatice Kübra Turgut da yaptığı sunumda, dünyada ve Türkiye’de kadın hareketleri ve kadın haklarının gelişimine değindi, 5 Aralık 1934 yılındaki düzenleme sayesinde kadınların, hayatın birçok alanında söz sahibi olduğuna dikkat çekti. Kadınların, tüm dünyada çoğunluğu oluşturduğunu kaydeden Turgut, dünya genelinde kadınların çalışma hayatında hak ettiği oranda yer almadığını, ücretlerde de eşitsizliğe uğradığını dile getirdi.