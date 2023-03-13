Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, depremzede çocuklar için ’çocuklar güldükçe aşacağız’ sloganıyla moral etkinliği düzenledi.

Akdeniz Belediyesi, depremzede çocuklara moral vermeye, afetin küçük ruhlarında oluşturduğu olumsuz izleri silmeye devam ediyor. Karacailyas Kültür ve Sanat Evinde, ’çocuklar güldükçe aşacağız’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte sihirbazlık, kukla ve palyaço gösterisi, müzik dinletisi, dev köpük baloncuğu oluşturma, yüz boyama ve eğlenceli oyunlar düzenlendi, pamuklu şeker ikram edildi.

"Depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, afetin yaralarını birlikte sarmak için üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini söyleyerek, "Yakın illerimiz olan Hatay ve Kahramanmaraş’tan Mersin’e göç ederek belediyemize ait tesislerde ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bir yandan ailelerimizin temel ve gündelik ihtiyaçlarını karşılarken, afetin minik ruhlarında oluşturduğu olumsuz izleri silmek, gülmelerini sağlamak için çocuklarımıza yönelik etkinlik dizileri düzenliyoruz. Afetzede çocuklarımız için başlattığımız etkinlik dizisi diğer kültür evlerimizde devam edecek" dedi.

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz"

Depremzede vatandaşlara ve çocuklara psikolojik destek de verdiklerini kaydeden Gültak, "Asrın felaketinin ruhlarında oluşturduğu travmayı atlatabilmeleri için uzman psikologlarımız desteğinde depremzede çocuklarımız ve ebeveynlerine yönelik psikososyal destek veriyoruz. Ekiplerimiz, tedavisi süren yaralıları da hastanelere ulaştırıyor, evde bakım ve temizlik hizmeti veriyor. Görevli ekiplerimiz, depremzede vatandaşlarımız için bölgede çalışmalarını halen sürdürüyor. Mersin’de de bir yandan at binme etkinliği, öte yandan kentimizin tarihi ve turistik bölgelerine gezmeye götürerek yaşadıkları ağır travmadan çocuklarımızı ve ailelerimizi uzaklaştırıyoruz. Belediyemize ait spor tesislerimizde futbol, basketbol ve tenis parkurları oluşturup, miniklerimiz için maçlar, idmanlar ve eğlenceli oyunlar düzenliyor, böylelikle morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Millet olarak bu zorlu günleri elbirliğiyle atlatıp yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.