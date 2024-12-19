Akdeniz Belediyesi, gözlerini dünyaya yeni açan 0-3 ay arasındaki minikler ve anneleri için hazırlanan ‘yeni doğan bebek setlerinin’ dağıtımına başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde hayata geçen proje kapsamında, yeni doğan bebek setini almak isteyen Akdeniz ilçesi sakini ebeveynler, müracaat için bebeğin kimliği veya doğum belgesi ya da e-devlet onaylı ikametgah belgesi ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Ailelere hediye edilecek çantada, 0-3 ay arasındaki bebekler ve anneleri için birçok temel ihtiyaç malzemesinin yanında, bebek bakımı ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken uyarıcı broşürler de bulunuyor.