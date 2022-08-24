Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye şirketinin 715 personelini kapsayan 4 yıllık promosyon ücreti, 4 kat artarak 16 bin 100 liraya çıktı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye şirketinin 715 personelini kapsayan 4 yıllık promosyon ücreti, 4 kat artarak 16 bin 100 liraya çıktı.

Akdeniz Belediyesi, başka bir banka ile şirket personelinin promosyon ücretlerinde yeni bir anlaşma sağladı. Belediye konferans salonunda, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Sözkesen, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve banka yetkililerinin katıldığı ihale sonunda, belediye şirketinde çalışan 715 personelin 4 yıllık yeni promosyon ücreti 16 bin 100 lira olarak belirlendi.

Önceki promosyona göre 4 kat arttı

Geçen haziran ayında, başka bir banka ile yapılan 4 yıllık promosyon sözleşmesinde ise bu ücret 4 bin lira olarak belirlenmişti. Böylelikle 4 kat artan yeni promosyon ödemesi, belediye şirket işçilerinin hesaplarına gelecek ayki maaş ödemesi ile birlikte, 15-20 Eylül tarihleri arasında tek seferde yatırılacak.

“İşçilerimize hayırlı olsun”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da belediyenin şirket personelini kapsayan yeni promosyon sözleşmesi hakkında yaptığı değerlendirmede, “Belediyemiz şirketinde çalışan 715 personelimiz için imzaladığımız yeni sözleşme hayırlı uğurlu olsun. Daha önce imzaladığımız sözleşme feshedildi, günün koşullarına uygun olarak yapılan yeni ihale sonucunda bu ücret 16 bin 100 liraya kadar çıktı. İşçilerimizin yüzünü güldüren yeni ihale ve sözleşmenin imzalanması sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.