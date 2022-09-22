Akdeniz Belediyesi ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında ’İş Kulübü Faaliyetleri İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında ’İş Kulübü Faaliyetleri İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katılan kursiyerler ile kursiyer adaylarının mesleki belgelendirme sürecinde İŞKUR’un iş danışmanlık hizmetleri ile diğer hizmetleri, iki kurum arasında işbirliği içinde yürütülecek. Protokol çerçevesinde belirtilen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, Akdeniz Belediyesi tarafından farklı alanlarda düzenlenen kurslara katılan kursiyerleri ve kursiyer adayları ile mesleki belgelendirme sürecine katılacak bireyleri içerecek. Kursiyerlere yönelik olarak Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işsiz bireylere yönelik bireysel ve grup iş danışmanlığı hizmetleri ile belediye tarafından mesleki eğitime yönelik diğer faaliyetler ile İŞKUR’un diğer tüm kurumsal hizmetleri işbirliği halinde yürütülecek.