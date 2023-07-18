Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kurum bünyesinde bulunan 768 şirket işçisi ile 64 kadrolu işçinin alacağı ücretlerde güncelleme yaptı. Ücretlerdeki artışla birlikte şirket işçilerinin en düşük maaşı 11 bin 150 liradan 14 bin 586 liraya yükselirken, kadrolu işçilerinin ücretleri de en düşük 32 bin 100 lira oldu.

Akdeniz Belediye şirketinde çalışan 768 işçiyi kapsayan ‘2023 yılı temmuz ayı maaş güncelleme toplantısı’, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce ve şirket personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, emeğin kutsal olduğunu, emeğe ve emekçiye büyük kıymet verdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, daha önce yapılan sözleşmelerde enflasyondan kaynaklı, hükümetin yaptığı uygulamaların aynısını belediye işçilerine yapma sözü verdiklerini hatırlattı. Bugüne kadar işçi çıkarmadıklarını vurgulayan Gültak, işçilerin en yüksek promosyonlardan birini aldığını, işçilerle her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduğunu dile getirdi.

Başkan Gültak, işçilere yüzde 34 zam yaptıklarını kaydederek, “1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en düşük maaş 14 bin 586 lira oldu. Ortalama ücret ise 14 bin 960 lira civarında. Ayrıca, yine bölgede en yüksek kadrolu işçilere de maaşı biz vermekteyiz. Kadrolu işçilerimizin maaşlarını ise en düşük 32 bin 100 liraya çıkartarak güzel bir rakama getirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Akdeniz Belediyesini 232 milyon gibi büyük bir borçla aldıklarını belirten Gültak, “Dar imkanlarla ve problemlerle boğuşmamıza rağmen, hiçbir zaman işçilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Onların 5 yıl boyunca akşamları huzurlu yatmasını sağladık. Çünkü onlar her sabah kalktıklarında mutlaka bir işleri vardı. Gerçekleştirilen zamların işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız sözünü bir kez daha yerine getirdi"

Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce ise Başkan Gültak’a işçilere verdiği zam oranından dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız, en son yaptığımız sözleşmede verdiği sözü bir kez daha yerine getirdi. Akdeniz Belediyesi şuanda Mersin’de ilçe belediyeleri arasında işçilerine en yüksek maaşı veren belediye konumunda. İşçilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İşçiler ise gerçekleştirilen zam dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Gültak’a teşekkür etti.