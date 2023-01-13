Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kurum bünyesinde bulunan 735 şirket işçisi ile 70 kadrolu işçinin yeni yılda alacağı ücretleri güncelledi. Ücretlerdeki artışla birlikte şirket işçilerinin en düşük maaşı 11 bin 150 TL’ye yükseldi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kurum bünyesinde bulunan 735 şirket işçisi ile 70 kadrolu işçinin yeni yılda alacağı ücretleri güncelledi. Ücretlerdeki artışla birlikte şirket işçilerinin en düşük maaşı 11 bin 150 TL’ye yükseldi.

Akdeniz Belediye şirketinde çalışan 735 işçiyi kapsayan ’2023 yılı maaş güncelleme toplantısı’, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, başkan yardımcıları, birim müdürleri, kadrolu işçiler ve şirket personelinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, emeğin kutsal olduğunu, emeğe ve emekçiye büyük kıymet verdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, "Akdeniz’de, geride kalan yaklaşık 4 yıl içinde bütün işçi kardeşlerimize, iş noktasında sahip çıktığımız gibi, maaş, promosyon ve fazla mesai ve diğer konularda da hep sahip çıkmaya devam ettik. Umarım bu davranışımız, birilerine de örnek oluyordur" dedi.

"Biz bir aileyiz ve biz bu aileden de razıyız"

Kaza veya hastalık nedeniyle vefat eden belediye işçilerini de unutmadıklarını ifade eden Gültak, "Vefat eden işçi kardeşlerimizin ailelerinden birer kişiyi belediyemizde işe alarak, onlara olan vefa borcumuzu bir nebze ödemeye çalıştık. Çünkü onlar, belediyenin çatısı altında çalışan insanlardı. Dolayısıyla bizim de o işçilerimizin ailelerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda sendikamız da hep yanımızda durdu. Bugüne dek Mersin’de örneği görülmeyen sendikal birçok maddi-manevi yardımlarda bulunduk. Biz bir aileyiz. Biz bu aileden de razıyız. Umarım bu aile de bizden razıdır" ifadelerini kullandı.

"Mersin’de, işçilerine 16 bin 100 TL promosyon alan başka belediye yok"

Gültak, belediyede kadrolu olarak çalışan işçilerin aylık ücretlerinde de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve devlet memurları ile memur emeklilerinin alacağı yüzde 30’luk zammı uyguladıklarını belirtti. "Mersin’de, işçisine 16 bin 100 TL promosyon ücreti alan başka bir belediye de yok" diyen Gültak, "Biz sizlerle birlikte sürüdüğümüzü de ortaya koyduk. Önceki promosyon cezalarını ödeyerek ve bankaları da ikna ederek, Mersin’de hiç kimsenin alamadığı bir promosyon ücretinin sizlere ödenmesini sağladık. Birkaç yıl öncesine kadar bırakın promosyonu, ücretlerinizi dahi düzenli alamıyordunuz. Biz ise her koşulda sizlerin hakkını savunduk" diye konuştu.

"Batık, iflas etmiş, maaşları ödeyemeyen bir belediyeyi ayağa kaldırdık"

Göreve geldikleri 2019 yılında devraldıkları borç tablosuna da değindiği konuşmasında Başkan Gültak, "Akdeniz Belediyesinin 2019 yılı tahmini bütçesi 132 milyon TL idi. Borcu ise 232 milyon TL idi. Yani biz belediyeyi, tahmini bütçesinin neredeyse 2 katı borcuyla devraldık. Bu bir mazeret değil. Hiç kimse bize burayı zorla vermedi. Buranın borçlu bir belediye olduğunu tabi biliyorduk. Aslında ‘borç’ demek biraz kibar kaçıyor. Batık, iflas etmiş, maaşları ödeyemeyen, öz sermayesi bitirilmiş bir belediye devraldık. Bunların hepsini de toparladık. Bu sayede sizlere yansıttığımız maaşlar arttı. Belediyenin halen borcu var ama aldığımız günkü gibi değil. Batık ve borçlu bir belediye olmamıza rağmen işçimizin yanında olup bu maaşları ödüyoruz. Bugün Akdeniz Belediyesinin, diğer merkez ilçe belediyeler gibi imkânları olsaydı, bugün bu rakamları değil, çok daha farklı ve yüksek rakamları açıklamış olabilirdik. Bütçemizdeki imkânsızlıklara ve zorluklara rağmen bu artışı yaptığımızın bilinmesini istiyorum. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri de yerine getirmek adına, bir yandan asfalt, kaldırım, yeni park ve spor tesisleri yapıp hizmet üretirken, bir yandan işçilerimizi düşünerek bu artışı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"İşçi ücretlerinde yüzde 100’ün üzerinde artış yapıldı"

Akdeniz Belediyesi şirketine bağlı ve sendika üyesi 735 işçi olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Gültak, "2022 yılı Ocak ayında 5 bin 350 TL, 2022 Temmuz ayında 6 bin 400 TL maaş alan şirket çalışanlarımızın en düşük maaşını, 2023 yılı Ocak ayı itibariyle de 11 bin 150 lira olarak belirledik. Belediyemizin imkânları iyi olsaydı, çok daha fazla bir artış yapardık. Çünkü sizin tek derdiniz evinize ekmek götürebilmek. Ama inanın imkânlarımızı çok zorluyor, borca rağmen bu rakamları veriyoruz. Geçen seneki 5 bin 350 TL ile bu yılki 11 bin 150’yi karşılaştırdığınızda yüzde 100’ün üzerinde bir zammı işçilerimize vermiş oluyoruz. Yeni yılda evli ve 3 çocuğu olan işçimiz de 11 bin 400 TL civarında bir ücret alacak" şeklinde konuştu.

"En düşük yevmiye, geçen yıla göre yüzde 108 arttı"

Fazla mesai, bayram harçlıkları, eğitim-öğretim ödenekleri eklendiğinde artışın daha fazla olacağına da dikkat çeken Başkan Gültak şunları söyledi: "Bu yılki artışla birlikte belediyemiz şirketine bağlı personelimizin en düşük yevmiyesi de 363 TL’ye çıkacak. Nitekim yevmiyeler geçen yılın ocak ayında 170 TL, temmuz ayında ise 221 TL idi. Dolayısıyla 2022 yılı Ocak ayı ile 2023 yılı Ocak ayı arasındaki 1 yıllık zaman dilimi dikkate alındığında ücretlerdeki bu yükselişin yüzde 108’lik artışa tekabül ettiğini vurgulamak isterim."

"Devam eden sözleşmenin meyvelerini almaya devam ediyoruz"

Hizmet İş Şube Başkanı Mehmet Yüce de sendika olarak, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da devam eden sözleşmenin meyvelerini almaya devam ettiklerini söyledi, Akdeniz Belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilere en yüksek ücreti vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yüce, "Umarım işçi kardeşlerimize sağladığımız bu yüksek ücret artışını Mersin’deki diğer tüm belediye başkanları da örnek alacaktır. Umarım; en azından bizim açıkladığımız rakamlarda, hatta daha da üstünde artış yaparak belediyelerin en ağır yükünü taşıyan kardeşlerimizin yanında yer alıp onları sevindirirler" ifadelerini kullandı.