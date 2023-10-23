Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından belediye personelinin katılımıyla, aynı gün önce deprem ardından da yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı tatbikatla belediye personeli, olası deprem ve yangın felaketine karşı ne yapması gerektiğini görme imkanı bulurken, deprem ve yangın halinde acil ve öncelikli yapılması gerekenler tahliye tatbikatı ile canlandırıldı. Gün içinde belediye binasında personelin katılımıyla ilk olarak depreme karşı “çök-kapan-tutun” tatbikatı gerçekleştirilirken, sonrasında belediye bahçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatlarda Akdeniz Belediyesi personeline hem deprem anında yapılması gerekenler hem de yangın çıkması durumunda neler yapmaları gerektiği tatbiki olarak gösterildi. Yangın tatbikatı çerçevesinde boş alanda yakılan ateş, ilk önce sivil savunma ekiplerince, sonrasında da belediye personeli tarafından söndürüldü.

Tatbikat sırasında personele, büyük ve küçük çaplı yangınlarda nasıl davranması ve ne yapılması gerektiği anlatıldı. Ayrıca yangın çeşitleri, söndürme teknikleri ve söndürücü kimyasallar hakkında da bilgi sahibi olan personel uygulama yaptı.

Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı biriminin deprem, yangın ve benzeri afet ile felaketlere karşı personeli eğitmeye, tatbikatlar ve uygulamalı eğitimler vermeye devam edeceği bildirildi.