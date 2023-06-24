Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı spor kulübünün düzenlediği ücretsiz yaz okulları kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi. Bu yıl futbol, basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme olmak üzere 5 farklı spor dalında verilen yaz okulu kurslarının yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

Akdeniz Belediyesinin bu yıl 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için 5 farklı spor dalında düzenlediği ücretsiz yaz spor okulları geleceğin sporcularını bekliyor. 12 Haziran’da başlayan başvurularda futboldaki kontenjan doldu. Basketbol, tenis, jimnastik ve yüzme kurslarına kayıtlar ise devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, çocuklarını kurslara göndermek isteyen ebeveynlerin acele etmesi gerektiğini, çünkü bazı kontenjanların dolmak üzere olduğunu ifade etti.

Uçar, "Belediyemizin 3 yıldan beri yaz ve kış dönemlerinde sürekli hale getirdiği, birçok branşta kendi antrenörlerimiz tarafından eğitim verilen yaz okulumuzda bu sene 5 farklı spor dalında hizmet veriyoruz. Basketbol, futbol, tenis, jimnastik ve yüzme alanlarındaki kurslarımız açıldı. Belediye Başkanımız Mustafa Gültak döneminde faaliyete başlayan yaz spor okullarımız, halkımız tarafından büyük beğeni topluyor. Yaz döneminde çocuklarımızın etkin, verimli vakit geçirebilmeleri için, spora ve sporcu kimliğine bürünebilmeleri, erdemli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için kurslarımız başladı” dedi.

“Kontenjanlar dolmadan başvuru yapılmalı”

Bu yıl 12 Haziran 2023 tarihi itibariyle 2022-2023 sezonu yaz kurslarının başvurularını almaya başladıklarını kaydeden Uçar, "Kurslar için belirli kontenjanlarımız var. Çocuklarını yaz okulunda verdiğimiz spor kurslarına göndermek isteyen velilerimizin hızlıca bize ulaşmaları gerekiyor. Zira kısa bir süre önce başlayan başvuru süresine rağmen, beğeni ve halkımızın takdirinden dolayı kontenjanlarımız dolmaya başladı. Örneğin futbolda kontenjanımız tamamlandı. Yüzme, basketbol, kort tenisi ve jimnastik alanında da ailelerimizden, çocuklarını yaz okulumuza göndermelerini istiyoruz. Çocuklarımız, belediyemiz antrenörleri işliğinde 2 ay boyunca muhteşem tesislerimizde, aile sıcaklığı ortamında çok verimli bir kurs dönemi yaşıyorlar. Geçen yılki yaz okullarımızı da büyük rakamlara ulaşarak tamamlamıştık. Geçen sene futbol, basketbol ve tenis alanlarında 800’ü aşkın yüzme alanında da bin 500’ü aşkın çocuğumuza kurs verdik. Önümüzdeki senelerde de kurs vermeye devam edeceğiz. bu yıl branşlarda çeşitliliği de arttırdık. Geçen yıl jimnastik ve muay thai kurslarımız yoktu. Ama hakikaten hem çocuklarımıza hem de ilçemizin spordaki geleceğine katkı sunmak için imkanlarımızı zorlayıp, bu alanlarda da yaz okullarımızı aktif hale getirdik. Çocuklarımız, yaz okullarına gelerek hem tatili en verimli şekilde geçiriyor, hem de yetenekli oldukları spor dallarında kendilerini geliştirebiliyor. Çocuklarını, yaz okulumuza göndermeleri noktasında Akdenizli ailelere bir kez daha çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.