Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Homurlu Anadolu Mahallesi’nde bulunan ve belediyeye ait 10 dönümlük araziye yakamoz türü yerli buğdayın ekimini gerçekleştirdi. Üretimden elde edilecek buğday, un haline getirilip yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında bulunan tarıma elverişli arazileri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda müdürlük ekipleri; Anadolu Mahallesi’nde, belediyeye ait 10 dönüm genişliğe sahip araziye, yakamoz türü yerli buğday ekimi gerçekleştirdi. Ekipler, yakın geçmişte Akdam ve Anadolu mahallelerinde yine belediyeye ait 23 dönümlük toprağa aynı buğdayı ekmiş, sonrasında yapılan hasattan elde edilen buğdaylar una dönüştürülüp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştı.

Kullanılan tohumlar geçen aylarda yapılan üretimden elde edildi

Bölgedeki üretim faaliyeti hakkında açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ziraat mühendisi Zeliha Açık, “Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın talimatıyla bugün ekime başladık. Buğday, 2014 yılında tescil edilmiş yerli bir buğday çeşidimiz. Bugün burada toprakla buluşturduğumuz tohumlar da bize aittir. Çünkü geçen sene yaptığımız ekimden elde ettiğimiz tohumları kullanıyoruz.

Böylelikle Anadolu Mahallemizde bulunan tarım toprağımızı da değerlendirmiş oluyoruz. İlerleyen süreçte, bu topraklara ekmiş olduğumuz buğdayımızın hasadını yaptığımızda, elde ettiğimiz buğdayları değirmene götürüp un haline getireceğiz. Ardından da Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize bu unların dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.