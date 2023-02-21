Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası Mersin’e göç ederek Akdeniz ilçesine yerleşen afetzede binlerce vatandaşa yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor, deprem mağduru vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirerek afetin yaralarını sarıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası Mersin’e göç ederek Akdeniz ilçesine yerleşen afetzede binlerce vatandaşa yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor, deprem mağduru vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirerek afetin yaralarını sarıyor.

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla deprem bölgesine arama kurtarma faaliyeti için yaklaşık 100 personel, onlarca iş makinesi, araç, gereç ve teçhizat, gıda ve yardım tırları gönderen Akdeniz Belediyesi, kente göç eden ve kültür sanat evleri ile sosyal tesislerde konaklayan binlerce deprem mağduru vatandaşın ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Ailelere danışmanlık hizmeti, annelere hoş geldin bebek çantası

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, Mersin’e göç ederek Akdeniz ilçesi sınırlarına yerleşen deprem mağduru vatandaşlara sağladıkları hizmetleri anlattı. Kültür sanat evlerinde barınan afetzede 500 vatandaşa, uzman psikologlar eşliğinde aile danışmanlık hizmeti ve psikolojik destek sunduklarını belirten Turna, bebeği olan veya yeni doğum yapan depremzede 34 anneye de hoş geldin bebek çantası hediye ettiklerini söyledi. Turna; “Akdeniz’de misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye ve elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bütün ekibimizle seferber olarak bu desteği mümkün olan en üst seviyede sağlamakta kararlıyız” dedi.

Ulaşım, evde bakım ve temizlik hizmeti de veriliyor

Kente gelen depremzedelere ulaşım hizmeti de verdiklerini aktaran Ali Turna, depremde yaralanan ve Mersin’e gelen vatandaşları kontrol için hastanelere ulaştırdıklarını, 130 vatandaşa evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti verdiklerini, kıyafet yardımı ulaştırdıklarını, afetzede vatandaşların barındığı kültür ve sanat evlerinin temizliğini yaptıklarını anlattı.

Turna, onkoloji tedavisi gören depremzede vatandaşların da 2020 yılı Mart ayında başlayan onkobüs sistemine dahil edildiğini ve tedavileri için hastanelere ulaştırıldıklarını belirtti. Turna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlar ve çocukların yararına gezi ve yemek programları düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.