Mersin Merkez Akdeniz İlçesi Belediyesi , Çevre Koruma Müdürlüğünde büro personeli olarak çalışan E.G , geçen hafta çay ocağında kendine çay doldururken , daha önce dini değerlere hakaret ve Terör Örgütü propagandası yaptığı gerekçesi ile işten çıkarılan ve Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'nin seçimi kazanmasından sonra yeniden işe dönen M.A tarafından elle taciz ediliyor.Kadının çığlıkları üzerine Fen işlerin biriminden E.C adlı personel yardıma gelerek M.A'ya müdehale ediyor.Çıkan kavgada her iki kişi de yaralanıyor.

Olay sonu E.C yer değişikliği ile Teknik Birimlere gönderiliyor. M.A ise işine devam ediyor.

Olaydan sonra tacize uğradığını iddia eden E.G , M.A hakkında şikayetçi olurken ,Belediye Yönetiminin olayla ilgili idari soruşturma yapıp yapmayacağı merak ediliyor.