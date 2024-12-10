Akdeniz Belediyesi, aşırı yağışlı günlerde zor anlar yaşayan ve su taşkınları nedeniyle zarara uğrayan üreticiler ile sera ve tarım arazilerini korumak amacıyla ilçe sınırlarından geçen sulama kanallarında temizlik ve ıslah çalışması yaptı.

Akdeniz ilçesine bağlı tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 6 kepçe ve 7 kamyon desteğiyle Kazanlı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde bulunan ve Devlet Su İşleri’ne ait olan sulama kanallarında sel taşkınlarını engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Ağır iş makineleri desteğiyle sulama kanallarında yapılan temizlik ve ıslah çalışmaları sayesinde, bölge üreticilerinin, özellikle aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkın suları nedeniyle yaşadığı kayıpların önleneceği bildirildi.

Öte yandan, sera ve tarlalarını sulamada kullandıkları su kanallarında gerçekleşen çalışmalara tanık olan üreticiler, memnuniyetlerini dile getirerek Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplere teşekkür etti.