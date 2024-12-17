Akdeniz Belediyesi, oyun, spor ve oturma gruplarını yenilediği parklarda, zarar gören zeminleri yenileyip çocuklar için daha güvenli hale getiriyor. Zemine, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen çevre dostu kauçuk seriliyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları plan ve program kapsamında ilçe sınırlarında yer alan çocuk ve oyun parklarında tadilat çalışmalarını hızlandırdı. Geçen haftalarda birçok parkın oyun, spor ve oturma grupları ile peyzajını yenileyen ekipler, bu kez de zemini zarar gördüğü için çocuklar açısından risk oluşturan parklarda çalışma başlattı. Çocukların daha güvenli ve sağlıklı oyun alanlarına sahip olabilmesi için önemli bir yenileme çalışmasına imza atan ekipler, ilk olarak parkların zemini ve yürüyüş yollarını beton silme makinesi ile sıyırıyor. Ardından zemini, geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş çevre dostu sert kauçukla kaplayıp daha güvenli bir hale getiriyor. Böylece hem parklar estetik bir görünüme kavuşurken, çocuklar da daha güvenli bir şekilde eğlenme ve oyun oynama imkanı buluyor.

Ekiplerin, hazırladıkları plan kapsamında ilk etapta 10 parkta kapsamlı zemin tadilatı gerçekleştireceği bildirildi.