Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketi nedeniyle eşi ve 4 kızıyla birlikte Kahramanmaraş’tan Mersin’e göç eden onkoloji hastası depremzede Fadime Yüce’yi (49), kaldığı Gazi Mahallesi’ndeki baba evinde ziyaret etti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketi nedeniyle eşi ve 4 kızıyla birlikte Kahramanmaraş’tan Mersin’e göç eden onkoloji hastası depremzede Fadime Yüce’yi (49), kaldığı Gazi Mahallesi’ndeki baba evinde ziyaret etti.

Akdeniz Belediyesi, deprem mağduru vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılayıp hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Depremin vurduğu kentlerden olan Kahramanmaraş’tan Mersin’e gelen afet mağduru Yüce ailesini ziyaret eden Başkan Gültak, aile bireyleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi. Ziyareti nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür eden anne Fadime Yüce, deprem anında yaşadıkları zor anları anlattı. Evleri ağır hasar gördüğü için Kahramanmaraş’tan ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade eden afetzede Yüce, eşinin işyerinin de yıkıldığını söyledi. Baba evine tekrar döndüğünü kaydeden Yüce, iki kızının tıp fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, çocuklarının online eğitimi için Başkan Gültak’tan destek istedi.

Babası gibi kendisi de onkobüs hizmetinden faydalanmaya başladı

Kanser hastası babası gibi Akdeniz Belediyesinin uzun süre önce kentte ilk kez başlattığı, onkoloji hastalarının önce tedavi gördükleri hastanelere, ardından evlerine ulaşımının sağlandığı onkobüs servis hizmetinden kendisinin de faydalanmaya başladığını dile getiren Yüce, hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Başkan Gültak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Meme kanseri tedavisi gören 49 yaşındaki Fadime Yüce’nin aylar önce henüz Kahramanmaraş’ta ikamet etmekteyken babası ve annesinin memnuniyetine şahit olup Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçerek kanser tedavisi gören babasına sağlanan ücretsiz onkobüs hizmetinden dolayı teşekkürlerini dile getirdiği öğrenildi.

"İmkanı olan tüm belediyeler bu hizmeti sunmalı”

Depremlerin, insanoğlunu en aciz bırakan felaketlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Gültak, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Depremzede Fadime Yüce’nin babasının, Mersin’de ilk kez Akdeniz Belediyesinin başlattığı onkobüs hizmetinden uzun süredir faydalandığını kaydeden Gültak, “Akdeniz bölgesinde, kanser hastası olup kendi imkânlarıyla hastaneye ulaşamayan tüm hastalarımızın tedavi öncesi ve sonrası servis ihtiyaçlarını gideriyoruz. Fadime hanım da babası bu hizmeti aldığı için öğrenmiş. Kendisi şu anda depremzede olarak babasının yanında kalıyor ve sunduğumuz onkobüs hizmetini kendisi de alıyor. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanlar ağır kemoterapi ilaçları alıyor. İmkanı olan tüm belediyelerin, hayata tutunmak isteyen kanser hastası insanlarımıza bu hizmeti vermesi çok faydalı olacaktır” diye konuştu.

Gültak, ailenin çocuklarının eğitimi için de ellerinden gelen her türlü desteği sunacaklarını sözlerine ekledi.