Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatları doğrultusunda, ilçedeki okullarda gıda güvenliği ve hijyen standartlarını denetlemek üzere sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki hijyen koşullarını, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketi kontrollerini titizlikle inceledi. İşletmecilere, okul kantinlerinde öğrencilerin sağlığını korumak adına dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Hijyenik ortamların sağlanması, ürünlerin uygun şekilde saklanması, düzenli olarak temizlik yapılması ve hijyenik şartların sürekli denetlenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapıldı

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, işletmecilerin belirtilen kurallara uymaları gerektiğini hatırlatarak, ilerleyen dönemde bu kurallara uymayan işletmeler hakkında ’zabıta tembihnamesi’ çerçevesinde kanuni işlemler uygulanacağını bildirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki okul kantinlerinde denetimlerine devam edecekleri ve öğrencilerin sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi. Akdeniz Belediyesinden verilen bilgide; sağlıklı nesiller yetiştirmek adına bu denetimlerin sürekli yapılacağı, okul kantinlerinde yapılacak denetimlerle öğrencilerin sağlıklarını koruma adına gereken her türlü önlemin alınmasının sağlanacağı ifade edildi.