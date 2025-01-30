Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli periyotlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğini titizlikle gerçekleştiriyor. Hizmet kapsamında ekipler, belirlenen program dahilinde vatandaşların evlerini temizleyerek hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. Ev temizliği hizmetinden yararlanan vatandaşlar, belediyenin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletiyor.

“Her zaman yanlarında olacağız”

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, daha sağlıklı ve temiz bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diyerek, hizmetin düzenli olarak sürdürüleceğini ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.