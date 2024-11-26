Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 2017 yılında kapatılan Kadın Danışma Merkezini, ’Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yeniden hizmete açtı.

Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, gün dolayısıyla 2 haftadır kentin birçok noktasında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Arslan; “Kadınların ve çocukların özgürce yaşayacağı bir dünya inşasından söz ediyoruz. Ve umudumuz bu yönde daima devam edecek. Kadınların ve çocukların özgürce ve mutlulukla yaşayabileceği bir dünyayı inşa etmek umuduyla hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.