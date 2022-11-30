Mersin merkez Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazineye ait araziye kaçak yapılan ahırlar, barınaklar ve kümeslerin yıkımını gerçekleştirdi.

Mersin merkez Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazineye ait araziye kaçak yapılan ahırlar, barınaklar ve kümeslerin yıkımını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi’nin ilçe genelinde görsel kirlilik oluşturmasının yanı sıra toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Bu çerçevede, Milli Emlak’a ait Adanalıoğlu Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde hazine arazisi üzerine kurulan, küçük ve büyükbaş hayvanların konulduğu kaçak ahır, kümes ve yemlik sahiplerine tebligat gönderen ekipler, tanınan sürenin dolmasıyla birlikte harekete geçti.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği çalışma ile kaçak yapılar, belediye encümeninin kararı üzerine yıkılarak ortadan kaldırıldı. Uzun süren çalışma sonucu ortaya çıkan malzemeler sahiplerine teslim edilerek yıkım işlemi tamamlandı.