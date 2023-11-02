Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sektörün önde gelen profesyonellerinin katılacağı ve özel sektörde yüzde 70 istihdam hedefi taşıyan ‘İnsan Kaynakları’ eğitimi verecek.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hayata kattığı yenilikçi projelerle gençleri yetiştirip meslek kazandırmaya ve bu sayede genç istihdamını arttırmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi ile Mersin İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliğinde ve sektörün önde gelen insan kaynakları profesyonellerinin vereceği ücretsiz ‘Yüz yüze insan kaynakları eğitimleri’ başlıyor. Toplamda 3 hafta sürecek eğitimler; 1-23 Aralık 2023 tarihleri arasında cuma ve cumartesi günleri verilecek.

Başvuru için gereken şartlar

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde, ücretsiz verilecek olan ve yüzde 70 istihdam hedefi taşıyan insan kaynakları eğitimlerine başvuru şartları ise şöyle sıralandı: “En az lise mezunu olmak, 35 yaşını aşmamış olmak, eğitim ve istihdam dışı olmak, eğitimlere fiili katılım sağlamak ve Mersin’de ikamet ediyor olmak.”

Son başvuru tarihi 12 Kasım

Başvuruların sadece online bir şekilde belediyenin ’www.akdeniz.bel.tr’ web sayfası ile instagram hesabındaki linkten yapılacağı eğitimlere son başvuru tarihi 12 Kasım 2023.