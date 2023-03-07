Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, her yıl belli dönemlerde farklı branşlarda düzenlediği kurslarla Akdenizli çocukları sporla buluşturmaya, geleceğin yetenekli sporcularını keşfedip onları yetiştirmeye devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, her yıl belli dönemlerde farklı branşlarda düzenlediği kurslarla Akdenizli çocukları sporla buluşturmaya, geleceğin yetenekli sporcularını keşfedip onları yetiştirmeye devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, uzman antrenörler kontrolünde düzenlenen ücretsiz futbol kursuna katılmak isteyen 2013 ila 2016 doğumlu minikler için ‘Bahar Futbol Kursu Kayıt Dönemi’ başladı. 6 Mart itibariyle başlayan kurs için başvurular 17 Mart 2023 tarihine dek devam edecek.

Başvurular kontenjanla sınırlı

Akdeniz Belediyesinin ücretsiz sunduğu ‘Bahar Futbol Okulu’ kursuna çocuklarını göndermek isteyen veliler, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisine (Toros Devlet Hastanesi güneyi) bizzat gelerek kayıt oluşturabilecekler. Kontenjanlarla sınırlı olan başvurular için daha detaylı bilgi almak isteyenler velilerin ayrıca, ’05527690805’ numaralı telefon üzerinden de iletişime geçebilecekler.

“Sporla uğraşan çocuk daha başarılı olur”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, velilere yaptığı çağrıda, çocuklarını ücretsiz bahar futbol okuluna göndermelerini tavsiye etti. Sporla uğraşan çocukların, eğitim ve sosyal hayatlarında daha başarılı olduklarını belirten Gültak, “En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı, hem sokağın oluşturduğu risklerden uzak tutmak hem de onlara çok daha güzel ve sağlıklı bir gelecek sağlamak için sevdikleri ve yetenekli oldukları spor dallarına kazandıralım” dedi.