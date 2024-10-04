Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin tarım ve bahçe yollarını soğuk asfaltla kaplayarak, üreticiler ve vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Evci Mahallesi’nde acil ihtiyaç duyulan sokaklarda soğuk asfalt serimi gerçekleştirdi.

Birçok kırsal mahallede kilometrelerce uzunlukta soğuk asfalt çalışması yapan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu seferki adresi Evci Mahallesi oldu. Fen işleri ekipleri, hazırladıkları planlama kapsamında, bölgede sathi kaplama çalışması öncesi yol reglaj ve dolgu çalışmasında kamyonlar desteğiyle bypass serimi gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Orhan Sanrı da bölgedeki çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

1 kilometre bitti, 3 kilometre daha asfaltlanacak

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri desteğiyle mahallenin 2 sokağında 1 kilometreyi aşan yolda soğuk asfalt çalışması yaptı. Ekiplerin hazırladığı programda, aynı mahallede 3 kilometrelik yolun daha soğuk asfaltla kaplanması planlanıyor. Ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan Evci’de yolların düzenlenmesi, alan temizliği ile mezar kazımı hizmeti için kepçe desteği de sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yol veya asfalt sorunu yaşayan mahalle kalmayıncaya dek hizmetlerin süreceğini kaydetti.