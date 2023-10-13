Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin hizmete açtığı etüt merkezinde geçtiğimiz yıl ücretsiz üniversite hazırlık kursu gören öğrencilerden, 46’sı lisans, 81’i de ön lisans olmak üzere toplamda 127 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ve Gökdelen İş Merkezi 29. katta hizmet veren Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezinde, yeni eğitim-öğretim dönemi için de lise mezunu öğrencilere eşit ağırlık ve sayısal alanlarda, uzman eğitmenler gözetiminde ücretsiz üniversite sınavına hazırlık kursu veriliyor. Mersin Halk Eğitim Merkezinin de işbirliğinde verilen kurslar sayesinde sınavlara hazırlanan öğrenciler, eğitimde sağlanan fırsat eşitliği sayesinde yaşıtlarıyla rekabet etme fırsatı yakalıyor.

336 öğrenciye hizmet veriliyor

Hizmete açıldığı günden bu yana etüt merkezinde, rehberlik hizmetinden deneme sınavlarına, kaynak kitap ve set desteğinden eğitim kartına, kültür gezileri ve gençlik kamplarına dek farklı birçok aktivite de öğrencilere sunuluyor. Bu yıl içinde 9 eşit ağırlık, 5 de sayısal olmak üzere toplam 14 sınıfta 336 öğrenciye hizmet veren Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi, hem sahip olduğu manzarası hem de eğitim kalitesiyle dikkat çekiyor.

“Manzarası ve sessizliği bizi motive ediyor”

Akdeniz Belediyesinin ücretsiz olarak sağladığı imkandan yaklaşık 1 haftadır yararlandığını söyleyen öğrencilerden Barış Berfan Gültekin, verilen eğitimden ve öğretmenlerinden çok memnun olduğunu ifade etti. Etüt merkezinin manzarasının kendilerini motive ettiğini ve ders aralarında manzaranın tadını çıkardıklarını dile getiren Gültekin, gökdelen binasının 29’uncu katında oldukları için dışarıyla bağlantılarının olmadığına dikkat çekerek, “Çok rahatsız edilmiyoruz, neredeyse hiç ses de olmuyor. Dolayısıyla derslerimize odaklanabiliyoruz. Ücretsiz olmasına rağmen diğer dershanelerle arasında fark yok. Hatta daha kaliteli bir eğitim alabiliyoruz” dedi. Hemşirelik bölümünü kazanmayı hedeflediğini dile getiren Ayşe Deniz de, “Etüt Merkezimizden çok memnunum. Ayrıca hocalarımızın ders anlatma kalitesi çok yüksek. Konum olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Bu hizmeti veren Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Üniversite hazırlık kursuna bu yıl başladığını ifade eden Sude Demir ise etüt merkezinden çok memnun olduğunu, derslerin gayet verimli geçtiğini ve öğretmenlerinin gayet ilgili olduğundan söz etti. belirtti. Manzaranın tadını çıkardıklarını da söyleyen Demir, her fırsatta fotoğraf ve video çektiklerini ifade etti.