Mersin Akdeniz Belediyesinin, ilkini geçen yıl düzenlediği, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük ilgi çeken Esenli Üzüm Festivali’nin 2’ncisi, bu hafta sonu gerçekleşecek. Başkan Gültak, 30 Temmuz Pazar günü Esenli Mahalle Meydanı’nda organize edilecek üzüm şenliğinin başlama saatinin 16.00 olduğunu hatırlatarak, tüm Mersinlileri davet etti.

Akdeniz Belediyesinin, Esenli ve civar bölgelerdeki üreticilerin de katılımı ve desteğiyle birlikte, geçen yıl Mersin’de ilk kez düzenlediği “Esenli Üzüm Şenliği” yüzlerce üreticinin yanı sıra tarım sektörünün birçok önemli temsilcisini bir araya getirmişti. Farklı il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen şenlikte üreticiler, yetiştirdikleri üzümleri tanıtma, böylelikle yerel ve ulusal pazarda güçlenme imkanı elde etmişti.

Esenli Üzüm Şenliği’nin ikincisi, bu yıl aynı coşku ve heyecanla yeniden gerçekleşecek. Esenli Köy Meydanı’nda 30 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan şenlikte en iyi üzüm yarışmaları, müzik dinletileri, çocuk eğlence alanları, daha pek çok eğlenceli aktivite ile lezzet eğlenceyle buluşacak. Şenliğin ilerleyen saatlerinde coşku, Ayşe Dinçer konseri ile daha da yükselecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, pazar günü ikincisi düzenlenecek olan Esenli Üzüm Şenliği’ne tüm Mersinlileri ve çevre illerde yaşayan vatandaşları davet etti.

İlkinde olduğu gibi bu yılki üzüm şenliğinin de büyük bir ilgi ve beğeni göreceğine inandığını kaydeden Gültak, "Lezzetin eğlence ile buluşacağı, en güzel üzüm yarışmaları, farklı aktiviteler, müzik dinletileri ve Ayşe Dinçer konseri ile coşkunun hiç düşmeyeceği üzüm şenliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Bu pazar kimseye randevu vermeyin. 7’den 70’e herkesi, Esenli’ye kazandırdığımız Mahalle Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz şenliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.