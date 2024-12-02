Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ’Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza atarak, özel çocukların yararlanabileceği, gönüllerince güzel vakit geçirebileceği, eğlenip dinlenebileceği ’Engelsiz Parkı’nı yeniledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan’ın talimatı ve Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yer alan ve Akdeniz’in ilk engelsiz parkı niteliği taşıyan Hüseyin Okan Merzeci Engelsiz Parkında mevcut olan oyun grupları ve mobilyalar teknik birimler sahasında ekipler eliyle onarılıp yenilendi.

Bütün oyun ve oturma grupları engelli çocukların kullanımına uygun bir şekilde tasarlanmış olan parkta, yoğun tadilat ve düzenleme çalışmaları kapsamında ilk olarak budama, peyzaj düzenleme ve çevre temizliği yapıldı. Sonrasında da park bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından parkın içine, özel ve engelli çocukların kullanımına uygun şekilde kamelya ve oturaklar, salıncak, kaydırak ve tahterevalli kuruldu. Parkta bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış mobilyalar da kaldırıldı.

Akdeniz’in ilk Engelsiz Parkındaki yenileme ve düzenleme çalışmalarına tanık olan Yeni Mahalle sakini vatandaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gösterdikleri duyarlılık ve parkın müdavimi olan engelli çocuklarına yapılan sürprizden ötürü Akdeniz Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.