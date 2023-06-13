Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ebeveynlere yönelik düzenlediği, ’Çocuğum Okula Hazır mı?’ konulu seminerde uzman psikologlar, ’Okul olgunluğu nedir, okula uyum sürecinde nelerle karşılaşılabilir, okula başlarken nelere dikkat edilmeli’ konularında bilgilendirici bir sunum yaptı.

Akdeniz Belediye konferans salonunda, ‘Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ ışığında, ’Çocuğumu Birinci Sınıfa Nasıl Hazırlamalıyım?’ başlıklı seminere, kültür ve sanat evlerinde kurs ve eğitim alan kadınların yanı sıra farklı mahallelerden anneler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uzman Psikologlar Gülnihal Bilim ve Günay Duygu Ateş tarafından ebeveynlere, çocukluklar ve anne-babanın, çocuğu okula başlarken karşılaşabilecekleri zorluk ve endişeler, okul kaygısı belirtileri ve okul hayatına uyum süreci hakkında çözüm önerileri anlatıldı.

"Eğitim hayatı ne kadar doğru başlarsa o kadar doğru ilerler"

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, kadınlar, çocuklar ve gençler için hayata kattıkları hizmet ve projeleri anlattı. Çocuğumu 1’inci Sınıfa Nasıl Hazırlamalıyım?’ konulu seminerin önemine dikkat çeken Uçar, "Hayattaki en kıymetli varlığımız olan çocuklarımız için buradayız. Hayatı, hakikaten bazen onlar için yaşıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların hüznü bizim hüznümüz. Bundan dolayı başlangıçta ne kadar doğru başlar, ne kadar sağlam adımlarla okul hayatına adım atarlarsa ilerisi de daha doğru ve kolay oluyor" dedi.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin önemine değinen Uçar, 2 yıldan beri Akdeniz ilçesine bağlı eğitim kurumları ile Akdeniz Belediyesine bağlı kültür ve sanat evlerinde uzman psikologlar tarafından testin ücretsiz uygulandığını ifade etti, teste ebeveynlerin yoğun bir ilgi göstermeye başladığının altını çizdi.

"Anne babalar da kaygılarını bir tarafa bırakmalı"

Seminerde, Uzman Psikologlar Günay Duygu Ateş ve Gülnihal Bilim de çocuğu okula başlayacak ebeveynlere, hem ev ortamında hem de okula başlamasıyla birlikte, eğitim hayatına uyumu sürecinde çocuklarına nasıl yaklaşmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında ayrıntılı sunumlar yaptı. Anne-baba tutumlarının da bu süreçte etkili olduğunu kaydeden uzman psikologlar, okula sorunsuz bir başlangıç için yapılması gerekenleri anlattı, çocuğun potansiyeli, mizacı ve ritmine uyum sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Anne-babanın da bu sürece hazırlıklı olmasının büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, kaygıları bir tarafa bırakmak gerektiğine dikkat çekti.