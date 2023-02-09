Akdeniz Belediyesi, depremden zarar gören 10 ildeki depremzedeler için ısıtıcı, battaniye, su ve gıda malzemelerin yer aldığı yardım tırı gönderdi.

Akdeniz Belediyesi, depremden zarar gören 10 ildeki depremzedeler için ısıtıcı, battaniye, su ve gıda malzemelerin yer aldığı yardım tırı gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi de afet bölgesi için çalışmalarına revam ediyor. Bu çerçevede, afet bölgesinde mağdur olan depremzedeler için yardım tırı gönderildi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın da yükleme anında yardım ettiği tırda ısıtıcı, battaniye, su, bebek bezi, yiyecek gibi malzemeler yer aldı.

“Büyük bir milletiz ve bunun altından kalkacağız”

Yüklemenin ardından konuşan Başkan Gültak, “Tırımızda genel olarak; ısıtıcı, battaniye, su, kadın ve bebek malzemeleri, hijyen malzemeleri yer alıyor. Her gün Tırlarımız bu şekilde dolduruluyor. Yine deprem bölgesine 40 bine yakın ekmek gidecek. Ekmek gönderimini standarda bindirdik ve afet bölgesine her gün düzenli bir şekilde ekmek göndereceğiz. Bu afet, dünyadaki en büyük afetlerden biri olarak tarihe geçti. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar vilayeti vuran, 4-5 ülkeyi etkileyen başka bir afet duyulmadı. Büyük bir afet ama devletimiz de büyük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız bölgede bulunuyor. Bizim ekiplerimiz de bölgede yer alıyor. Büyük bir milletiz ve bunun altından kalkacağız” dedi.

“Akdeniz Belediyesi olarak tüm gönüllülerin yanındayız”

Yardımların hızlanarak deprem bölgesine gittiğini belirten Gültak, “Yardım malzemesi ile dolu olan 2 gemi İskenderun Limanına yanaşamadığı için Mersin Limanına yanaştı. Onların koordineli bir şekilde Hatay ve Gaziantep’e gönderilmesi noktasında ekibimiz çalışıyor. Eski tıp fakültesinin orada yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasındaki ekiplerimiz 24 saat çalışıyorlar. Sabah akşam dinlemeden tırlarımız yükleniyor ve deprem bölgesine gönderiliyor. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız, imkanları dahilinde göndermek istedikleri malzemeleri buraya getirebilirler veya belediyemizin telefon numarasına ulaşabilirler. Biz hep birlikte organize edelim. Aksi takdirde bazı nedenlerden dolayı problemler yaşıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak tüm gönüllülerin yanındayız. Bize ulaştıkları takdirde, biz organize olarak yardımların en iyi şekilde afet bölgesine gitmesini sağlarız” diye konuştu.

Hazırlanan malzemelerle dolu yardım tırları koordineli bir şekilde Mersin’den deprem bölgesine uğurlandı.