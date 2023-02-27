Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, 11 ili etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle ağırlıklı olarak Hatay ve Kahramanmaraş’tan göç ederek Akdeniz ilçe sınırlarına yerleşen afetzede vatandaşlar için hazırladığı ’Giysi Market’ hizmete açıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, 11 ili etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle ağırlıklı olarak Hatay ve Kahramanmaraş’tan göç ederek Akdeniz ilçe sınırlarına yerleşen afetzede vatandaşlar için hazırladığı ’Giysi Market’ hizmete açıldı.

Akdeniz Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Tüm imkânlarını seferber eden Akdeniz Belediyesi, Kızılay işbirliğinde Giyim Marketi kurdu. Hayırseverler iş insanları ve vatandaşların desteğiyle toplanan sıfır giysiler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye hizmet binası yanına kurulan çadırlara konuldu. Akdeniz Kaymakamlığından aldığı resmi yazıyla depremzede olduğunu gösterir belge getiren vatandaşlar, konferans salonunda kayıt yaptıktan sonra ihtiyacını duyduğu kıyafetleri alabiliyor.

"Deprem mağduru vatandaşlarımızın yanındayız"

Sıraya giren depremzede vatandaşlarla sohbet ederek taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Giyim Marketimiz şu an çalışıyor. Belediyemiz konferans salonunda sistemimizi kurduk. Kayıtlar alınıyor, Valilik ve Kaymakamlık sistemlerine şifre ile bağlandık. Depremzede tüm vatandaşlarımızı konferans salonunda ağırlıyoruz. Bilgisayarda kayıtlarına bakılıyor, oradan barkod numaralarıyla çadırlara alınıyorlar. Burada personel arkadaşlarımız, kadın-çocuk, genç-yaşlı iç ve dış sıfır giyim malzemelerini depremzede insanlarımıza teslim ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Belediyemiz ve Kızılay’ın imkânları, giyim firması sahipleri ve STK’ların işbirliğiyle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.