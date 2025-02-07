Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ve Türk Kızılayı Akdeniz Şubesi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve onların anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Müfide İlhan Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, onlarca fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Kızılay Derneği Akdeniz Şube Başkanı Habip Kurt, Müfide İlhan Mahalle Muhtarı Hülya Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener, törende yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların unutulmayacağını belirterek, bu tür etkinliklerle onların anısını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Şener, "Bugün burada dikilen fidanlarla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hatıralarını yeşertiyoruz. Hep birlikte hem onların anısını yaşatmak hem de çevremizi güzelleştirmek için bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Vekili Şener, Mahalle Muhtarı, Kızılay Şube Başkanı, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlarla birlikte fidan dikti. Etkinliğe katılan mahalle sakinleri, depremzedelerin anısına dikilen fidanlar nedeniyle Akdeniz Belediyesine teşekkür ederken, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundular. Katılımcılar, Başkan Vekili Şener’e yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.