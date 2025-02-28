Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde bulunan camileri ibadete hazır hale getirdi. ’Mobil İbadethane Temizlik Ekibi’, ilçe genelindeki 114 camide temizlik, hijyen ve bakım hizmeti gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların daha temiz, nezih ve her yönüyle daha sağlıklı ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerde halı yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı hizmet veren ’Mobil İbadethane Temizlik Ekibi’, ilçe genelindeki 114 camide temizlik, hijyen ve bakım hizmeti gerçekleştirdi. Özel olarak hazırlanmış araç yardımıyla hizmet veren ekipler, camilerde bulunan tüm halıları ilaçlı su ile yıkayıp kurutuyor ve dezenfekte çalışması yapıyor.

"Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan ayının, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir ay olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın bu özel ayı en iyi şekilde karşılaması, ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için ekiplerimiz özveriyle çalışmaktadır. Camilerimizin temizliği ve hijyen şartlarının en üst seviyede tutulması, vatandaşlarımızın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmalarımız mübarek Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde devam edecek. Halkımızın huzurlu bir Ramazan geçirmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.