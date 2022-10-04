Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin halkla ilişkilerde güçlü ve güler yüzlü “Beyaz Masa” personeli, iş ve işlemleri için kuruma gelen vatandaşları kapıda kolonya ikramıyla karşılıyor, birebir görüşüp işlemleri sonuçlanıncaya dek vatandaşa yardımcı oluyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin halkla ilişkilerde güçlü ve güler yüzlü “Beyaz Masa” personeli, iş ve işlemleri için kuruma gelen vatandaşları kapıda kolonya ikramıyla karşılıyor, birebir görüşüp işlemleri sonuçlanıncaya dek vatandaşa yardımcı oluyor.

Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren “Beyaz Masa”, yenilenen yüzü ve güçlendirilen alanında uzman personeliyle, her türlü iş ve işlemi için mesai saatleri içinde kuruma gelen yüzlerce vatandaşa yol gösteriyor. Belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören Beyaz Masa, başından sonuna kadar vatandaşların işlemlerini takip edip kurumdan ayrılıncaya dek onlara yardımcı oluyor. Vatandaşları giriş kapısında karşılayan Beyaz Masa personeli, önce kolonya ikram ediyor, ardından hangi iş, işlem, hizmet veya talep için geldiğini soruyor. Birim personeli, vatandaşın verdiği yanıta göre, kendisine yardımcı olup gideceği birime dek eşlik ediyor. Kimi zaman birim personeli, eksik veya hatalı evrakı olan vatandaşlara da destek olup bilgisayar ortamından eksikleri tamamlamasını sağlıyor.

Vakti olup dileyen vatandaşlara çay veya kahve ikramı da yapılıyor. Akdeniz Belediyesini ziyaretlerinde karşılaştıkları bu ilgi ve güler yüzden dolayı önce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar, kendilerini özel ve değerli hissettiren böyle bir hizmeti başka hiçbir yerde görmediklerini ifade ederek, gösterilen ilgi ve sunulan hizmetten dolayı memnuniyet ve takdirlerini ifade ediyor.