Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Akdeniz Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye birim müdürleri ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de katıldı.

Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından aziz şehitlerimiz ve

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Toplantının açılış konuşmasında Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçeye yapılacak hizmetler ile ilgili tüm kurumlar arasında güçlü bir iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı. Şener; özellikle mahalle muhtarlarıyla toplantılar yaparak, halkın taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan çeşitli sorunları dile getirerek, taleplerini ilettiler. Talepler üzerine belediye yetkilileri ve ilgili kurum müdürleri çözüm yolları üzerine konuşmalar yaptı.

Toplantının sonunda Zeyit Şener muhtarlara teşekkür ederek, Akdeniz’in daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Kaymakamlık ve belediye olanaklarının daha hızlı ve organize bir şekilde mahalle muhtarlarına, muhtarlar aracılığıyla da vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Şener, bu büyük işbirliğinin birçok mahallenin yıllardır kangren haline gelmiş birçok sorununun çözümüne de katkı sağlayacağına inandığını ifade etti

Sözlerinin sonunda Başkan Vekili Şener, zaman zaman mahalle muhtarlarını mahallelerinde ziyaret edeceklerini ve sorunları yerinde inceleyerek çözüm üreteceklerini belirtti.