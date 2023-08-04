Mersin’de, Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mikrofon sende’ projesi ile Akdeniz akşamlarında sahne alan gençler, doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Erdemli Belediyesince Topraksu ve Tömük sahilinde hayata geçirilen projede haftanın 4 günü müzik dinletisi sunuluyor. Denize sıfır, mavi ile yeşilin buluştuğu bir noktada düzenlenen etkinlikte aileler kamp sandalyelerini alıyor, gönüllerince eğleniyor. Sahnede tam performans sergileyen gençler de durumdan oldukça memnun.

Yaz akşamlarında, müziğin iyileştirici gücünü kullandıklarını, hayatın her anında sanata ve sanatçıya destek verme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Büyük Atatürk, ‘sanatsız toplumların hayat damarları kurumuş gibidir’ diyor. Biz de Akdeniz akşamlarında insanlarımızı sanatla, sporla, güzellikle buluşturmak adına her gün Akdeniz sahilinde böyle güzel programlar düzenliyoruz. Vatandaşlarımız huzur içerisinde en güzel şekilde eğlenmekteler. Zaten belediyemizin en güzel, en önemli amacı da insanlarımızın huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesi. Programın adı ‘mikrofon sende’. Marifeti ve yeteneği olan tüm gençlerimizi buraya davet ediyoruz ve onlar da insanımızı en güzel şekilde eğlendiriyorlar” dedi.

Erdemli Belediyesinin müzisyenlere fırsat verdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden solist Ahmet Sefa Kara, "Bu bizim için büyük bir heyecandı. Halkımızla bir araya gelmek, halkımızın önünde şarkılar söylemek bizi çok mutlu etti. Grubumla beraber çok güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Belediye başkanımız Mükerrem Tollu’ya çok çok teşekkür ediyoruz, bize bu imkânları sağladığı için" diye konuştu.

Yapılan etkinliklerin samimi bir ortamda, keyifli bir şekilde geçtiğini kaydeden Canan Özyurt, “İstek parça kabul ediyorlar. Herkes her koşulda, her yerde oturabiliyor. Ben çok eğlendim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir aktivite bence" ifadelerini kullandı.