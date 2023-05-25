Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Akdamar Adası’nda aralarında Tuğba Özay’ın da yer aldığı ünlü mankenler, yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirdi.

Bişaroğlu Kuyumculuk tarafından Akdamar Adası’nda ünlü mankenlerin yer aldığı yöresel kıyafet defilesi düzenlendi. Tuğba Özay, Ayşe Arma, İpeknaz İlgen, Simge Danışmaz, Başak Işıldak, Güler Dilara Şağban ile Gürcistanlı manken Ellina Sharapova, Bişaroğlu Kuyumculuk tarafından tasarlanan takıları takıp, yöresel kıyafetleri giydi. Akdamar Kilisesi etrafındaki defilede ünlü mankenler adaya hayran kaldılar. İlk defa Akdamar Adası’nı görme fırsatı bulan mankenler, bol bol fotoğraf çekip, sosyal medyalarında paylaştılar.

Akdamar Adası’nda bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten ünlü manken Tuğba Özay, “Van’a birçok kez geldim. Akdamar Adası’na ikinci gelişim. Burası tarihiyle, kültürüyle çok önemli bir yer. Dini açıdan da çok önemli bir yer. Aslında ülkemiz o kadar güzel ki, her yeri ayrı bir kültür. Türkiye, mozaik yapısı dünya tarihinde ender bulunan yerlerden biri. Bu açıdan değerini bilmek lazım. Burası da çok güzel korunan bir yer. Van’da artık hiçbir fuar, Tuğba Özay’sız yapılmıyor. Van benden memnun, ben Van’dan memnunum. Benim bu halimi gören Van’a gelin geldiğimi sanır ama biz çekimler için buradayız. Bişaroğlu Kuyumculuk, gerçekten muazzam tasarımlara imza atıyor. Müthiş bir işçilik çıkarıyorlar. Bugün de İstanbul’dan gelen birçok model arkadaşla güzel bir etkinlikteyiz. Tarihin, doğanın ve insanın iç içe olduğu bir bütünüz” dedi.

Van’a ve Akdamar Adası’na ilk defa geldiğini belirten Gürcistanlı manken Elena Sharapova ise, “Akdamar Adası’nı ilk defa görüyorum. Çok güzel. Kendimi Gürcistan’da gibi hissediyorum. Çok sevdim burayı. Ben bu anlamda bu etkinliği düzenleyen Bişaroğlu Kuyumculuk’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akdamar Adası ve Van’a hayran kaldığını aktaran ünlü manken Başak Işıldak da, “İlk defa doğuya geliyorum. Burada doğanın güzelliklerini çok net görüyorsunuz. Ben bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hedeflerinin yaptıkları tasarımları Van’ın tarihiyle bütünleştirmek ve bunun tanıtımını sağlamak olduğunu belirten kuyumculuk firmasının sahibi Casım Aslan ise, “Van’ın ve Türkiye’nin önemli tarihi yerlerinden olan Akdamar Adası’nda ünlü mankenlerimizin sunumuyla hem yöresel kıyafet hem de takılarımızın yer aldığı bir defile düzenledik. Amacımız hem ilimizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak hem de yaptığımız tasarımları bu tarihi dokuyla birleştirmekti. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.