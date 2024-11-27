Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Akdağmadeni Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçenin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat’ın en fazla kar yağışı alan ilçesi; kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Akdağmadeni oldu. İlçede üç gün aralıksız süren kar yağışı sonrasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren belediye ekipleri 7/ 24 esasına ana arterler ve mahallelerin ara yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerimizin bir kısmı ilçemizin en işlek caddesi olan çarşı merkezinde bulunan kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken, bir diğer ekipte yoğun kar yağışının oluşturduğu kar birikintilerini iş makinalarıyla belirlenen bölgelere sevk ettik’’ şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz”

Tüm ekipleri seferber ettiklerini belirten Yalçın, “Şehrimizde 3 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla tüm ekiplerimizi seferber ettik. Çalışma temposunu her geçen saat yükselttik. Önceliğimiz olan ana arterleri sürekli olarak açık tutarak vatandaşlarımızı ulaşım noktasında mağdur etmedik. Mahalle ara yollarında da açılmadık girilmedik bir yolumuz bulunmamaktadır. İlçemizin dört bir yanında gece demeden gündüz demeden bizlerle iş birliği yapan gerek araçları gerek personelleriyle Akdağmadeni’nin de güzel bir birliktelik gösteren tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum. Her yıl kış mevsiminde olduğu gibi büyük bir fedakârlık göstererek çalışmalarını sürdüren belediye personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın zorluk yaşamaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.