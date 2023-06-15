Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede tekstil sektöründe üretim yaparak istihdama büyük katkısı olacak tekstil atölyesi için firma yetkilileri ile protokol imzaladı.

Üretken belediyecilik anlayışı ile “En büyük işimiz işsizlik” diyerek ilçede başlatılan istihdam odaklı çalışmaları ilkinin Pekmez Deresi’nde bulunan eski pazar yerine yapılan fabrika olduğunu belirten ve burada 4 yıldır aralıksız üretim yapılarak, yüzlerce vatandaşın istihdam edildiğini söyleyen Başkan Yalçın, “Bugün ise ilçemizde tekstil sektörünün önünü açacak yeni bir atölye daha hizmete giriyor. Yaklaşık 200 işçi çalıştırma kapasitesine sahip, ilk etapta 50 işçiyle iş başı yapacak tekstil firmamız ilçemize kuracağı üretim atölyesi için yer temini yaparak kamu- işveren ortaklığının güzel bir örneğini daha gerçekleştiriyoruz. İç piyasada birçok köklü firmayla çalışan, yurt dışına ürün ihraç ederek ülke ekonomisine de katkı sunan firmamız yapmış olduğumuz anlaşma ile Kültür Merkezi altında bulunan yerinde hizmet vermeye başlayacaktır.” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçenin kalkınması için birçok projeye imza attıklarını da ifade eden Başkan Yalçın, “Klasik belediyecilik anlayışının dışında, eğitim, spor, kültür, turizm, üretim, istihdam odaklı çalışmalar yaptık. Firma yöneticilerimizden işe alımlarda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza öncelik tanınması, ehliyet ve liyakata önem veren bir anlayışla Akdağmadeni’ne hizmet edeceklerinin sözünü aldık. Bizler de Akdağmadeni Belediyesi olarak üreten, istihdama katkı sunan her projeye destek verdiğimiz gibi imkanlar dahilinde yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapmak değildir. Belediyecilik gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği inşa etmektir anlayışıyla durmadan, yılmadan çalışacağız.”