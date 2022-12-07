İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Akdağmadeni’nde madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Akdağmadeni’nde madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi doğrultusunda düzenlenen eğitim programına İlçe Kaymakamı Fatih Topuz’un yanı sıra kurum müdürleri, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara proje çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu. Uzmanlar tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları gerektiği belirtildi.