Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde belediye tarafından içme suyu sağlanan iletim hatları üzerindeki kayıp kaçak ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bir taraftan Akdağmadeni ilçesine yeni su kaynakları sağlarken bir taraftan da hatlardan kaynaklı yer altı kayıp kaçaklarını inceleyip önlemler aldıklarını söyledi. Yapmış oldukları incelemeler sonucunda Ahisavi Mahallesine ve Emek Mahallesinin bir kısmına içme suyu sağlayan ana iletim hattında yüzeye çıkmayan kayıpların belirlendiğini kaydeden Yalçın, ‘’Ekiplerimiz tarafından onarımı yapılması için çalışmalar başlamıştır. Ayrıca kayıp ve kaçakları minimize etmek, su yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, içme suyunu vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için kaçak su kullananların ihbar edilmesi ve tasarruflu tüketim noktasında vatandaşımızdan destek bekliyoruz’’ dedi.