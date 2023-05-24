Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Mobil Kanser Tarama Aracı ile 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik mamografi taraması devam ediyor.

Akdağmadeni ilçesinde kanser tarama aracı sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında kadınlara hizmet veriyor. Tarama yaptırmak isteyen kadınlar, aile hekimlerinden randevularını oluşturuyor. Bir ay içerisinde sonuçlar vatandaşlara bildiriliyor.

Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sultan Işık, kanserde ölüm oranının kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada geldiğini söyleyerek erken teşhisin önemine değindi. Işık, “Kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve erken tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak tarama programlarının önemi artmaktadır. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri belirlemeye yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuvar işlemlerini içermektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir.” dedi.

40 yaş altı hastalar için gerek duyulduğu takdirde tarama yapıldığını belirten Işık, “Erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle 40-69 yaş kadınlara ilçemize tahsis edilen Mobil Kanser Tarama aracı ile ilçe genelinin kanser taramalarından geçirilmesi sağlanacak. 40 yaş altındaki hastalarımıza gerek duyulursa ultrason cihazıyla ilçe dışında yapılıyor. Akdağmadeni İlçesi Yozgat’a ulaşım sıkıntısı olduğu için hastaların ayağına hizmet gelmiş oluyor. Hastalarımızla randevu sistemi ile çalışıyoruz yaptığımız tarama sonuçları bakanlığımıza gönderiliyor 1 ay içinde sonuçlarımızı hastalarımıza bildiriyoruz.” şeklinde konuştu.