Yozgat’ta Akdağmadeni ilçesiyle özdeşleşen salep, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde katılımcıların beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Anadolu’daki Bereket, Birikim ve Beceri’ teması ile hayata geçirilen Anadolu’dakiler Projesi’nin, belgesel lansmanı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Projede farklı bölgelerin ve Anadolu’nun kültürel zenginliklerini bir araya getiren, Anadolu’daki insanların hikâyesini ve yaşam tarzını anlatan özel sergide geçmişten bugüne ulaşan ve şifa kaynağı sayılan Akdağmadeni Salebi ziyaretçilere sunuldu. Emine Erdoğan, salep hakkında ayrıntılı bilgi alırken ona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek eşlik etti.

Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Toprağıyla, sofrasıyla, zanaatıyla asırlardır sessizce yazılan kültürel tarihimizi geleceğe taşıyacak bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Akdağmadeni Salebi geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de sağlık vermeye, ağızları tatlandırmaya devam edecektir” cümlelerine yer verildi.