Akdağmadeni Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen hafta sonu etkinliğinde öğretmenler, ilçenin muhteşem doğasında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Akdağmadeni Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen hafta sonu etkinliğinde öğretmenler, ilçenin muhteşem doğasında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Akdağmadeni ormanlarında tertemiz ve bol oksijenli bir havada yaklaşık 10 kilometrelik bir rotada gerçekleştirilen orman gezisine Akdağmadeni’nin farklı okullarında görev yapan öğretmenler ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

10 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamlayan öğretmenlere daha sonra belediye tarafından ikramlarda bulunuldu.

Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Doğa yürüyüşü etkinliğinin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a ve bugün burada olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür etkinliklerin devamını başkanımızın destekleriyle tekrarlamayı düşünüyoruz.” dedi.

“Akdağmadeni ormanları keşfedilmeyi bekleyen cennet”

Doğa yürüyüşü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezihi Yalçın ise, “İç Anadolu Bölgesi’nin tek sıralı ormanlarının olduğu Bozkır’ın yeşil vahası Akdağmadeni ormanlarında ’’Keçikalesi’’ bölgesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Öğretmen arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve şube müdürümüze ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İlçemiz ormanları İç Anadolu Bölgesi’nin keşfedilmeyi bekleyen cenneti durumunda. İnşallah bundan sonra tekrarlayan aktivitelerle Akdağmadeni ormanlarının değerini hem biz keşfedeceğiz hem diğer vatandaşlarımıza da tanıtmış olacağız.” şeklinde konuştu.

"Güzel bir gezi gerçekleştirdik”

Doğa yürüyüşü etkinliğine katılan öğretmenlerden Betül Çayır da, “Bugün Akdağmadeni ormanlarında güzel bir gezi gerçekleştirdik. Bu yürüyüşü organize eden Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, hepimiz çok mutlu bir şekilde bugünü tamamladık.” ifadelerini kullandı.