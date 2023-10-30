Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Akdağmadeni Belediyesi tarafından düzenlenen “100. Yıl Doğa Yürüyüşü” büyük bir katılımla gerçekleşti.

Akdağmadeni’nin eşsiz ormanlarında gerçekleştirilen 9 kilometrelik doğa yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş parkuru bitiş noktasında bir konuşma yapan Başkan Yalçın, “İlelebet payidar olması için hepimize büyük sorumluluk düşen Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Şanlı mazisiyle övündüğümüz, Türkiye Yüzyılını da başlatacak olan bu kutlu günü, onurla, gururla kutluyoruz. Yüce Türk Milleti ilelebet payidar olacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.