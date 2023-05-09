Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Hanlar Sokak’ta sokak sağlıklaştırma projesi hayata geçiyor.

Akdağmadeni ilçesinde belediye mühendisleri tarafından cadde üzerindeki esnaf ve mülk sahiplerine bilgilendirme çalışmaları yapılırken Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da esnafları ziyaret ederek kısa süre içerisinde çalışmaları başlayacak olan proje hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yalçın sokakta yer alan yaklaşık 150 iş yerinin zemin ve birinci kat dış cephe iyileştirilmesinin yapılacağı ayrıca sokağın yolları, kaldırımları ve çevre düzenlemelerinin de baştan aşağı değiştirileceğini söyledi.

Sokak modern görünüme kavuşacak

Köklü bir değişimin yaşanacağı Hanlar Sokak’ta yapılacak projenin detaylarını açıklayan Başkan Yalçın, “Maliyeti Akdağmadeni Belediyesi tarafından karşılanacak olan projemiz ile birlikte iş yerleri tabela ve tente sistemleri tek tip olacak, ayrıca zemin ve birinci katta uygulayacağımız dış cephe çalışmalarıyla sokağımız yeni modern görünümüne kavuşacaktır. Bölgede esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu trafik sorununu çözecek tek yön uygulamasına geçerek cadde üzerinde cep park uygulaması yapacağız. Yollarımızı sıcak asfalt yapacak, kaldırımlarımız baştan aşağı yeniden düzenleyeceğiz. 38 çeşit bitki türünde yaklaşık 200 adet ağaç ve bitkiye hanlar sokakta can verecek ve bölgenin nefes almasını sağlayacağız. 33 adet güneş enerjili sokak aydınlatma direği ve 30 metre aralıklarla uygulayacağımız germe dekoratif aydınlatma sistemlerini yaparak sokağı karanlık terk edilmiş görüntüsünden kurtarıp ışıl ışıl bir mekana çevireceğiz. Ayrıca belirli aralıklarla cadde görünümüne uygun çöp konteynerleri ve sıfır atık toplama noktalarını yaparak sağlıklı bir hanlar sokağı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.

Çalışmalar yaz sonu tamamlanacak

Çeşmeli Meydan ile kasaplar bölgesinin de ilçeye yakışır modern bir hale getirileceğini ifade eden Yalçın, “Çeşmeli Meydanda ahşap görünümlü kompozit pergola sistemini yapılacak. Ayrıca meydanı ferah ve düzenli bir alana dönüştürecek çalışmada dinlenme alanlarını yenileyip küp oturma alanları oluşturacağız. Bölgede yine yeşil alan çalışmalarımıza sıkça yer vereceğiz. İstiklal Caddesinde gerçekleştirdiğimiz projeyle bütünlük sağlayacak meydanda aydınlatma sistemlerini yenileyeceğiz. Özellikle kasap esnaflarımızın bulunduğu alanda yapacağımız çalışmayla bölge ilçemize ve esnaflarımıza yakışır bir hale gelecektir. Rabbimin izni ve vatandaşlarımızın desteğiyle çalışmaları yaz sezonu gelmeden tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.