Akdağmadeni Belediyesi’nde karla mücadele mesaisi hız kesmeden devam ediyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına aralıksız devam eden Akdağmadeni Belediyesi ekipleri akşam saatlerinde tekrar etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İlçe genelinde ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan belediye ekipleri, yayaların ve sürücülerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda küreme ve kar temizleme çalışması yapmaya devam ediyor.

Karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın ‘’Sabaha karşı saat 03.00’da yoğunlaştırdığımız kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız an itibariyle devam etmektedir. Ana arter yollarımızın tamamı açılmış olup ulaşımı aksatacak herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz mahalle ara yollarında çalışmalarını sürdürmektedir. Kar küreme çalışmaları boyunca araç sahibi vatandaşlarımızın çalışmaları aksatacak şekilde araçlarını park etmemelerini önemle rica ediyoruz. Her zaman olduğu gibi 7/24 saat esasına göre ekiplerimiz sahada olacaktır’’ dedi.