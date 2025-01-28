Akdağmadeni Belediyesi’ne bağlı fen işleri ekipleri bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri bakım, onarım işleri ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Parke taşı döşeme, belediye ait tesislerin yapımının tamamlanması gibi bir dizi çalışmayı içeren faaliyetler hakkında Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın bilgi verdi. Yalçın, “Kış mevsimine göre sıcak ve yağışsız geçen hava şartlarını en iyi şekilde değerlendiren ekiplerimiz ayrıca bahar döneminde yapımını tamamlamayı planladığımız yeni sosyal alan projelerimizin hazırlık çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşlarımızın kullanabileceği sosyal tesislerimizi bir an önce bitirmeyi hedefliyoruz” cümlelerine yer verdi.