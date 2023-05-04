Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2022-2023 sezonu U-18 Gençler Yozgat Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Akdağmadeni Belediyespor takımını tebrik ederek sporculara bölge şampiyonasında başarı diledi.

2022-2023 sezonu U-18 Gençler Yozgat Futbol Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan Akdağmadeni Belediyespor takımı, 4- 7 Mayıs günleri arasında Kırıkkale’de yapılacak olan bölge şampiyonasında da Yozgat’ı temsil etme hakkı kazandı. Akdağmadeni Belediyespor, burada elde edecekleri başarı ile U-18 Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

İlçe stadında antrenmanlarını sürdüren futbolcuları ziyaret eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bölge şampiyonasında oyunculara başarı diledi. Bir süre antrenmanı izleyen Başkan Yalçın, “Zorlu lig sürecinde durmak bilmeden çalışan tüm sporcularıma ve Antrenörümüz Ömer Ekinci’ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akdağmadeni Belediyesi olarak gençlerimize yaptığımız yatırımlar sonucunda başarının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Takımımızın bölge şampiyonasında ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kırıkkale’de alınacak başarılı sonuçlar sonrasında inşallah Türkiye Şampiyonası’na U-18 futbol takımımızı göndereceğiz.” dedi.